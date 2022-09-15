Лос-Анджелес, США, , 13:47 — REGNUM Солист Maroon 5 Адам Левин и модель Бехати Принсла «счастливы» и ожидают пополнения в семье. Об этом 15 сентября сообщает Hollywood Life, ссылаясь на свой источник.

Адам Левин, солист группы Maroon 5 Скриншот с YouTube

По словам инсайдера, пара пока не знает пол будущего ребёнка. Однако Левин «надеется», что это будет мальчик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Адам Левин в третий раз станет отцом. У музыканта и Бехати Принслы уже есть дочери пяти и четырёх лет.

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