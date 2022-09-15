Лос-Анджелес, США, 15 сентября 2022, 13:47 — REGNUM Солист Maroon 5 Адам Левин и модель Бехати Принсла «счастливы» и ожидают пополнения в семье. Об этом 15 сентября сообщает Hollywood Life, ссылаясь на свой источник.
По словам инсайдера, пара пока не знает пол будущего ребёнка. Однако Левин «надеется», что это будет мальчик.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Адам Левин в третий раз станет отцом. У музыканта и Бехати Принслы уже есть дочери пяти и четырёх лет.
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