Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Солист Maroon 5 Адам Левин и модель Бехати Принсла «счастливы» и ожидают пополнения в семье. Об этом 15 сентября сообщает Hollywood Life, ссылаясь на свой источник.

Скриншот с YouTube Адам Левин, солист группы Maroon 5

По словам инсайдера, пара пока не знает пол будущего ребёнка. Однако Левин «надеется», что это будет мальчик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Адам Левин в третий раз станет отцом. У музыканта и Бехати Принслы уже есть дочери пяти и четырёх лет.