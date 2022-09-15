Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Российские граждане недовольны тем, что в торговых сетях РФ до сих пор представлены товары из стран, занявших ярко выраженную антироссийскую и русофобскую позицию. В частности, из Литвы, которая безапелляционно объявила Россию «государством, поддерживающим терроризм», а затем искусственно создала многочисленные проблемы для жителей и бизнеса соседней Калининградской области, устроив транспортную блокаду российского региона. И, тем не менее, литовские коммерсанты продолжают зарабатывать на российском рынке, пополняя налогами бюджет Литвы.

Литовское пиво на полках магазина в Петербурге ИА REGNUM

Так, в магазинах одной из крупнейших торговых сетей в Санкт-Петербурге и других городах России массово продаётся пиво, произведённое в Литве, на что обратили внимание читатели ИА REGNUM.

«И нет, это не какие-либо старые запасы, это пиво которое произведено после начала СВО и всех громких заявлений которые позволяли себе литовские политики», — возмутился один из читателей, Иван Кузнецов. В этом убедился и корреспондент ИА REGNUM в ближайшем магазине этой сети: всё представленное пиво было выпущено и ввезено уже после введения Евросоюзом основного пакета антироссийских санкций.

Дата выпуска литовского пива, продающегося в России ИА REGNUM

Иван Кузнецов выражает недоумение тем фактом, что российские предприниматели по-прежнему продолжают заказывать товар у страны, которая решением властей РФ в мае 2022 года официально включена в список недружественных государств, объявивших незаконные односторонние санкции против России, российских юридических и физических лиц. У страны, которая своими действиями против Калининградской области наносит прямой ущерб безопасности и благосостоянию российских граждан.

«У меня возникает ряд вопросов к руководству «Пятёрочки», к Минпромторгу, Роспотребнадзору, таможне в конце-то концов. Как это возможно? Там никто ничего не перепутал? Почему продукция массово заводится в страну из недружественного государства, ведущего агрессивную риторику в адрес нашей страны? Свой рынок нужно защищать и уже заканчивать с закупкой тех товаров народного потребления, которые способны производить сами», — справедливо пишет Иван Кузнецов.

Он уверен, что российским ответом на русофобию со стороны западных соседей должен стать постулат «Торговать с Россией — это привилегия, а не право». И предлагает наладить поставки того же пива из народных республик Донбасса и братской Сербии. «То что мы можем произвести сами, нужно производить самим конечно, но для ассортимента на полки магазинов стоит пускать продукцию из дружественных нам стран», — считает Кузнецов.

Как отмечает ИА REGNUM, формально российские импортеры и торговцы ничего не нарушают, поскольку пиво и другая алкогольная продукция не включены в Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые по 31 декабря 2022 г. запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. Так называемые контрсанкции, введённые Москвой еще в 2014 году, на эти товары не распространяются. И пока такого запрета нет со стороны государства, остаётся уповать только на патриотические и гражданские чувства самих коммерсантов. Если они, конечно, у них есть.