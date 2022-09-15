Москва, 15 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. ВКС России в Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами уничтожили до 30 боевиков ВСУ и 10 единиц военной техники, сообщили 15 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харькова высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракетным ударом ВКС России поражена дамба на Карачуновском водохранилище.