Оренбург, , 13:45 — REGNUM В Оренбургской области летом 2022 года на водоёмах погибли 36 человек. Среди утонувших шесть детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Река Алексей Максютов©

Основными причинами гибели названы купание в состоянии алкогольного опьянения и пренебрежение правилами безопасности. В настоящее время все пляжи закрыты.

«Из-за низкого температурного фона купаться крайне не рекомендуется. К сожалению, нам известны случаи, когда жители испытывали судьбу на водоёмах и осенью. Тонули люди в сентябре и в этом году», — сказал государственный инспектор Центра ГИМС Алексей Хвостов.

С начала же 2022 года в Оренбуржье произошло 46 несчастных случаев на водоёмах. Жертвами стали 42 человека.