Москва, 15 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Стабильность отношений с Россией — важнейший элемент развития Казахстана, и нарушать её президент Токаев не будет. Так прокомментировал сегодня, 15 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин появившееся в телеграм-канале «Образ будущего» сообщение о том, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев якобы планирует выход своей страны из ОДКБ.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«После заявления министра иностранных дел Казахстана о том, что его страна не будет нарушать «санкционный» режим, введённый властями США против России, появились также сообщения о том, что, далее дистанцируясь от Москвы, Нур-Султан (Астана) пойдёт по пути дистанцирования и от ОДКБ вплоть до выхода из этой организации.

Да, с Казахстаном плотно работают англичане, и да, они давят на президента Токаева в направлении его разрыва с Россией. Токаев, однако, человек в здравом и даже весьма здравом уме; у него перед глазами пример бывшей УССР во всех его срезах.

У Казахстана немало своих вызовов (это и китайская экспансия, и попытки Турции усилить там свое присутствие, и многое другое, включая вызов внутренних казахских радикальных националистических сил), и на всех этих направлениях стабильность отношений с Россией для него — важнейший элемент. Нарушать эту стабильность Токаев не будет.

Тогда логичен вопрос о причине этих вбросов. Она в желании внешних сил как раз нарушить эту стабильность.

Посмотрим, посчитает ли нужным президент Казахстана и на этот раз, как это было в июне, как-то дополнительно определить отношение своей страны к участию в ОДКБ и в целом к политической и экономической интеграции на пространстве бывшего СССР.

Сейчас время как раз таких заявлений. Но и прозападные силы в России и Казахстане понимают это. Поэтому и пытаются вынудить президента Казахстана, с одной стороны, «оправдываться» по ОДКБ, а с другой, подтверждать независимый характер внешней своей политики — скажем, заявлениями о том, что Казахстан держит дистанцию от России, не собирается входить в Союзное государство…

Тем не менее сближение Казахстана с Союзным государством России и Белоруссии идёт, в чём, похоже, и состоит главная причина вброса касательно ОДКБ», — высказал своё мнение эксперт.

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