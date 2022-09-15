Париж, 15 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Перебои в работе ядерных реакторов во Франции приведут к снижению основной прибыли государственной энергетической копании Électricité de France на 29 млрд евро в 2022 году, как передает Financial Times.

E48616 АЭС Сиво, Electricite de France

Более половины из 56 реакторов, находящихся в ведении EDF, не работают, поскольку обнаруженные на некоторых объектах проблемы с коррозией потребовали ремонта вдобавок к остановкам для техобслуживания. Это привело к снижению выработки до минимума за тридцать лет, из-за чего Франция сократила поставки электроэнергии в критический момент для всей Европы.

EDF ранее оценивала ущерб для своей прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в 24 млрд евро. Перебои в работе электростанций вынудили компанию покупать электроэнергию на дорогих оптовых рынках.

Компания, 84% которой контролируется государством, заявила, что ее производство в этом году будет находиться на низком уровне в диапазоне от 280 до 300 терраватт-часов.

Французские власти оказывают давление на EDF, требуя возобновить работу реакторов к зиме. Компания заявила, что перезапуск идет по плану и что мощность должна вернуться к уровню прошлой зимы.

Несмотря на это, оператор энергосистемы Франции предупредил, что в ближайшие месяцы могут происходить отключения электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на систему, если население не сократит потребление энергии.

Французское правительство планирует выкупить остающиеся 16% акций EDF, которые пока ему не принадлежат.