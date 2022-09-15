Кабул, 15 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Фарид Башарат, афганский боец смешанных единоборств, победил своего бразильского соперника и завоевал право выступать в UFC. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ИА REGNUM Перчатки для единоборств

Бой между Фаридом Башаратом и Аланом Бигосом состоялся 14 сентября, Башарат победил бразильца по очкам.

Фарид Башарат — четвёртый спортсмен из Афганистана, выступающий в UFC.

Этот афганский спортсмен, который сейчас живет в Великобритании, провёл восемь профессиональных поединков, во всех из которых выиграл.