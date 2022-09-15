Нур-Султан, , 13:43 — REGNUM Прокуратура Кустанайской области Казахстана 15 сентября возбудила уголовное дело в отношении управления «Басаманское учреждение лесного хозяйства» из-за сильного пожара, который охватил леса в регионе в начале месяца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Арест Relax.tavrika.su

«В этот же день руководитель учреждения задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса и водворен в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главе предприятие предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к тяжким последствиям. В тот же день суд в качестве меры пресечения назначил для задержанного арест.

Напомним, лесные пожары в Кустанайской области разгорелись 2 сентября. На их тушение потребовалась неделя. Для этого привлекались пожарные из других областей.