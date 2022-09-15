Москва, , 13:42 — REGNUM 15 сентября стартовала ежегодная эко-акция национального проекта «Экология» #БумБатл: в российских регионах открылись пункты приема макулатуры, в школах, колледжах и вузах России начались эко-уроки и лекции, а на перерабатывающих предприятиях прошли первые экскурсии. Ярким событием дня стал стримамбассадора проекта — известного эко-блогера Бориса Лорера со школьниками.

#БумБатл — ставшая уже традиционной акция по сбору макулатуры помогает не только сохранить природу, но и обзавестись полезной экологической привычкой к сортировке отходов. Одна из целей национального проекта «Экология» — переработка 60% отходов во вторичное сырье к 2024 году, при этом согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в июне этого года, 53% россиян уже практикуют раздельный сбор.

За два предыдущих сезона #БумБатл более 1,2 млн человек собрали свыше 3,1 тыс. тонн макулатуры. Таким образом, удалось сберечь более 62 тыс. деревьев.

Сдать накопившуюся бумагу на переработку с 15 сентября по 15 ноября можно будет даже в самых отдаленных уголках страны: узнать о ближайшей точке приема или получить помощь с вывозом макулатуры можно с помощью интерактивной карты на сайте акции бумбатл.рф.

«Больше двух тысяч детских садов, школ, колледжей, вузов, частных компаний поучаствовали в БумБатле в предыдущие два года. Будем рады видеть их снова среди участников, как и тех, кто решит включиться в проект впервые. На этот раз пункты приема макулатуры откроются не только в учебных заведениях, но и в офисах, отделениях наших партнеров. Мы не только расширили количество точек приема макулатуры, но и увеличили сроки проведения акции — до двух месяцев, чтобы все желающие успели к ней присоединиться», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В поддержку БумБатла по всей России также пройдут просветительские мероприятия: экскурсии на заводы по переработке макулатуры и экологические уроки, провести которые может любой желающий, скачав методические материалы на сайте проекта.

В день старта акции во время стрима экоблогер Борис Лорер встретился с учащимися липецкого экологического лицея №66 — одного из лидеров прошлого сезона БумБатла. Ведущие и школьники обменялись мнениями, почему важно сдавать макулатуру и как сделать это экопривычкой для максимального числа жителей страны.

Блогер напомнил участникам и зрителям стрима о призах БумБатла: авторы самых креативных фото и видео с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология смогут пообщаться с амбассадорами проекта — художественными гимнастками Ариной и Диной Авериными и певцом Хабибом.

Сегодня же школьники и студенты посетили предприятия, входящие в «Лигу переработчиков макулатуры», в Московской, Ярославской и Липецкой областях.

В Липецке ребята приехали на предприятие «Л-ПАК». Здесь уже более 20 лет превращают макулатуру в бумагу, гофрокартон и гофроупаковку, ежедневно перерабатывая до 700 тонн макулатуры. Школьникам показали, как работает производство и проходят лабораторные исследования. Также ребята увидели готовую продукцию.

На подмосковном предприятии «СОЭМЗ» школьники побывали на производстве пульперкартона: из него делают лотки для овощей и фруктов, держатели для стаканов, лотки для яиц. В качестве сырья применяют в том числе использованные бумажные стаканы. А в Ярославле студенты колледжа посетили «Ярославскую бумагу» — предприятие, которое производит из вторичного сырья всю свою продукцию — картон и бумагу для гофрирования.

Бумажный батл традиционно поддерживают как образовательные учреждения, так и крупный бизнес. В корпоративном сборе макулатуры в этом году примут участие такие компании, как Росатом, Сбербанк, Почта России, ПСБ, ЕвроХим, СУЭК, Металлоинвест, X5 Group и другие. В этом году Почта России заявила для участия в акции 35 российских регионов, где будет проводиться не только корпоративный сбор, но и прием макулатуры в 254 почтовых отделениях от всех желающих.

Акция проходит по инициативе Автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства высшего образования и науки РФ в поддержку национального проекта «Экология». Партнёрами проекта выступают ППК «Российский экологический оператор», Ассоциация «Чистая страна», «Молодежка ОНФ», Лига переработчиков макулатуры, сервис Ubirator.