Челябинск, 15 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. 60-летний житель Челябинска осужден за оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что в 2021 году он глумился над подвигами ветеранов Великой Отечественной войны и над их наградами. Также оскорблениям подвергались Герои Российской Федерации и другие военнослужащих. Комментарии оскорбительного характера он оставлял в социальной сети к публикациям о подвигах.

Суд назначил подсудимому два года условно с трёхлетним испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.