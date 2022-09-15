Иловлинский район, Волгоградская область, 15 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Уголовное дело о незаконном вылове водных биоресурсов возбуждено в отношении 48-летнего депутата думы Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в региональном Следственном комитете.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рыбаки

Депутата уличили в браконьерстве в мае 2022 года — он ловил рыбу в хуторе Колоцкий ставной сетью. Его задержал сотрудник рыбоохраны, у нарушителя изъяли восемь экземпляров рыбы.

Следователи СКР обнаружили в доме у подозреваемого многочисленные рыболовные принадлежности — сети, лодки и лодочные моторы. Санкции статьи предусматривают, в том числе, лишение свободы сроком на два года.