Амман, , 13:46 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон принял короля Иордании Абдаллу II в Елисейском дворце. Об этом 15 сентября сообщает Jordan 24.

Абдалла II Chatham House

По данным журналистов, главы государств провели переговоры по вопросам двусторонней повестки дня, а также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе встречи король Иордании осудил действия Израиля на территории Палестины и призвал Францию и другие страны ЕС способствовать резолюциям ООН по созданию израильского и палестинского государства в границах по состоянию на 1967 год.

Кроме того, Франция и Иордания договорились о сотрудничестве в ряде сфер.

«Лидеры подчеркнули свою заинтересованность в расширении сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и оборонной областях. Они подчеркнули продолжение координации и консультаций между двумя странами по различным вопросам, представляющим взаимный интерес» — цитирует Jordan 24 заявление канцелярии короля Иордании.