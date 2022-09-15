Будапешт, 15 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Европейский союз может оказаться на коленях в попытках ослабить русских. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

Он рассказал о встрече с начальником штаба армии Пакистана Камаром Джаведом Баджвой. По словам дипломата, стороны согласились, что нужно поддерживать шаги, ведущие к окончанию кризиса.

«Из политики санкций становится все более очевидно, что она не работает, так как попытки ослабить русских могут поставить Европу на колени», — считает Сийярто.