Кабул, , 13:40 — REGNUM Тысячи людей выступили с протестами против решения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыть школы для девочек в Афганистане, запустив онлайн-кампанию, и потребовали вновь открыть эти школы. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Школа для девочек Darivoa.com

Организаторы этой кампании, которая велась в основном на языке пушту, обвиняют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что они под разными предлогами закрыли школы для девочек.

Рахматулла Юсуф, общественный деятель из провинции Нангархар и один из организаторов этой кампании, сказал Arab News: «С помощью этой кампании мы хотим сказать талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что афганцы хотят, чтобы их дочери и сестры ходили в школу».

Он добавляет, что за прошедший год радикалы приводили различные отговорки: «Сначала они сказали, что работают над программой по обучению девочек, потом заявили, что условия неподходящие, а теперь говорят, что обучение девочек противоречит афганской культуре».

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Маулави Нурулла Мунир, министр образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее заявил, что афганцы выступают против того, чтобы их дочери ходили в школу.

Юсуф говорит, что их онлайн-кампания была ответом на заявления министра образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам этого общественного деятеля, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не собираются открывать школы для девочек».

Тем не менее, он добавляет: «Мы поднимаем свой голос и надеемся, что он дойдет до их ушей, и они пересмотрят своё решение на этот счёт».

Девочки старше шестого класса должны были вернуться к занятиям в марте, но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказал закрыть школы всего через несколько часов после их открытия.

Ранее в сентябре четыре школы для девочек в провинции Пактия были вновь открыты по решению старейшин племён и директоров школ, но через несколько дней талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь закрыли учебные учреждения.

Как сообщает Arab News, тысячи афганцев начали кампанию на языке пушту в социальных сетях и потребовали открытия школ для девочек. Они сказали: «Мы хотим, чтобы наши девочки ходили в школу» и продвигали идею «школы для всех».

Шаик Гафурзай, афганский эксперт в области банковского дела и финансов, написал в соцсети: «Я решительно выступаю против невежества и тьмы. Я хочу, чтобы мои дочери ходили в школу».

Согласно исследованию ЮНИСЕФ, около трёх миллионов девочек старше шестого класса в Афганистане уже более года лишены возможности получать образования.

Нур Ахмад, ещё один организатор онлайн-кампании из Кандагара, сказал, что образование является «исламским правом и правом человека» для всех афганцев.

Он заявил Arab News, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лишили значительную часть общества их гарантированных прав, что, по его словам, не имеет никаких оснований. Ахмад говорит, что двери школ «должны быть открыты для всех девочек» без «каких-либо оправданий».

«У меня в семье четыре девочки старше шестого класса, которые сегодня хотят пойти в школу. Ситуация для них очень печальная. Все жители города и уездов Кандагара хотят, чтобы их дочери ходили в школу», — подчеркнул Нур Ахмад.