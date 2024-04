Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Рэпер Eminem рассказал о том, как он помирился со своим коллегой Snoop Dogg спустя почти 20 лет конфликта. Об этом 15 сентября пишет Billboard.

(сс) Mika-photography Эминем

По словам музыканта, он и Snoop Dogg начали общаться после того, как у рэпера Dr. Dre диагностировали аневризму головного мозга в январе 2021 года. «Когда у Dre была эта история с аневризмой мозга, мы подумали: «Как это чертовски глупо — враждовать прямо сейчас». Мы созвонились и обговорили это», — объяснил Eminem.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Eminem и Snoop Dogg выступили вместе на MTV VMA 2022. Исполнители были номинированы в категории «Лучшее хип-хоп видео», однако в категории победили Nicki Minaj и Lil Baby с треком Do We Have A Problem?.