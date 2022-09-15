Москва, 15 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации на территории б. УССР были поражены семь пунктов управления киевских нацистов. Об этом 15 сентября говорится в сводке Минобороны России.

Function.mil.ru Удар ВКС РФ

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Доброполье, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116-ти районах», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также за это время российские войска уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов около населённых пунктов Приколотное и Изюм в Харьковской области, а также Красное, Северск и Новогригоровка в Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российским регионам следует инициировать «самомобилизацию».