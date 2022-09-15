Село Летняя Ставка, Ставропольский край, 15 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Число пострадавших при падении неизвестного летательного объекта на Ставрополье увеличилось до восьми человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Губернатор края Владимир Владимиров, сообщая о состоянии их здоровья, отметил, что лишь один из них, получивший небольшие ссадины, отпущен домой после оказания первой медицинской помощи. Остальные пострадавшие госпитализированы.

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Им оказывают помощь в Ставропольской краевой больнице и Туркменской районной больнице. Ребенка лечат в детской краевой больнице. У большинства пострадавших повреждения глаз.

В тяжелом состоянии находится один человек — сотрудник МЧС, который прибыл на место происшествия одним из первых и принимал участие в устранении последствий падения неопознанного летательного аппарата.

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