Уфа, , 13:42 — REGNUM Тормозные диски для легковых автомобилей будут производить в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Тормоз olafpictures

Сообщается, что Белебеевский завод начнет производить тормозные диски для легковых автомобилей «АвтоВАЗа» объемом до 102 тысяч штук ежегодно.

Отмечается, что данный проект одобрен в рамках программы «Комплектующие изделия» и предусматривает совместное финансирование регионального и федерального фонд развития промышленности.

Сообщается, что льготный займ позволит заводу увеличить долю российского производства тормозных дисков, которая составляет всего 27% от объема потребления. Общий бюджет проекта составляет 88,6 млн рублей, из которых 49,6 млн рублей могут быть предоставлены фондом развития промышленности в виде льготного займа, в том числе 21,3 млн рублей — в виде займа от фонда развития промышленности Башкирии.

Запуск серийного производства планируется во втором квартале 2023 года, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2022 году фонд развития промышленности Башкирии поддержал 15 инвестиционных проектов промышленных предприятий с объемом инвестиций свыше 8,2 млрд рублей.

«Всего за годы работы (с 2017 года) региональный фонд развития промышленности помог в реализации ста проектов с инвестициями на сумму более 38 млрд рублей. Объем выданных займов составил 16 млрд рублей, в том числе из федерального фонда привлечено 14,8 млрд рублей. Такая работа позволяет увеличить дополнительный приток инвестиций федеральных средств в регион», — приводит пресс-служба слова генерального директора фонда развития промышленности Башкирии Анвера Каримова.