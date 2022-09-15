Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Двое мошенников пытались приватизировать квартиру умершего владельца в доходном доме в центре Петербурга, но были пойманы, сообщили 15 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Анна Рыжкова, ИА REGNUM Ключи

Двое мужчин, 56 и 50 ле, т были задержаны в Петербурге по делу о покушении на мошенничество. По версии следствия, используя сведения о том, что собственник недвижимости умер в декабре 2017 года, они по подложным документам заключили фиктивный договор купли-продажи квартиры доходного дома Г. В. Адрианова на улице Коломенская, дом 35-37/А. После этого злоумышленники попытались зарегистрировать права собственности.

«Таким образом, они намеревались похитить имущество, принадлежащее наследникам стоимостью не менее 5 450 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

В отношении одного из фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения — в виде подписки о невыезде, второй заключен под стражу. Кроме того, сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленников, а также причастность их к совершению иных противоправных действий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили на федеральном уровне обязать нотариусов проверять документы о родстве при ведении наследственных дел.