Лондон, 15 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Правительство Великобритании пригласило северокорейского лидера Ким Чен Ына на похороны Елизаветы II. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей британского внешнеполитического ведомства.

The Presidential Press and Information Office Ким Чен Ын

Сообщается, что Пхеньян пока не ответил на приглашение.

Известно, что МИД Британии пригласил главу КНДР в Лондон в связи с тем, что северокорейский лидер поддерживал дружеские отношения с королевой Великобритании, обмениваясь с ней поздравительными телеграммами.

В июне Ким Чен Ын поздравил Елизавету II с официальным днем рождения. В свою очередь, в сентябре 2021 года королева Великобритании направила северокорейскому лидеру телеграмму по случаю 73-й годовщины основании КНДР.

Отметим, что в КНДР никак не отреагировали на известия о кончине британской королевы.