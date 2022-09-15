В Чувашии создают комиссию для координации работы при ЧС
Чебоксары, 15 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Чувашии планировать и координировать выполнение первоочередных мероприятий в условиях ЧС или при военных конфликтах будет специальная межведомственная комиссия. Соответствующее постановление подписал и. о. председателя правительства республики Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
В регионе создаётся комиссия по поддержанию устойчивого функционирования организаций.
«В целях повышения устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — говорится в документе.
Также утверждено положение о комиссии, статус и порядок её деятельности. Данная комиссия будет планировать и координировать выполнение мероприятий, направленных на рациональное размещение производственных мощностей, минимизацию рисков возникновения крупных производственных аварий, снижение возможных потерь в случае ЧС, создание условий для быстрого восстановления производства и обеспечения жизнедеятельности населения.
В состав комиссии войдут республиканские чиновники и представители территориальных органов федеральных органов власти. За организационно-техническое обеспечение деятельности вновь формируемого органа будет отвечать ГКЧС Чувашии.
Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии действует режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» из-за засухи, ущерб от которой предварительно оценили в 67 млн рублей.