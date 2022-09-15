Чебоксары, 15 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Чувашии планировать и координировать выполнение первоочередных мероприятий в условиях ЧС или при военных конфликтах будет специальная межведомственная комиссия. Соответствующее постановление подписал и. о. председателя правительства республики Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

В регионе создаётся комиссия по поддержанию устойчивого функционирования организаций.

«В целях повышения устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — говорится в документе.

Также утверждено положение о комиссии, статус и порядок её деятельности. Данная комиссия будет планировать и координировать выполнение мероприятий, направленных на рациональное размещение производственных мощностей, минимизацию рисков возникновения крупных производственных аварий, снижение возможных потерь в случае ЧС, создание условий для быстрого восстановления производства и обеспечения жизнедеятельности населения.

В состав комиссии войдут республиканские чиновники и представители территориальных органов федеральных органов власти. За организационно-техническое обеспечение деятельности вновь формируемого органа будет отвечать ГКЧС Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии действует режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» из-за засухи, ущерб от которой предварительно оценили в 67 млн рублей.