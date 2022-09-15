Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова стала собственницей дорогостоящей недвижимости в Сочи. Об этом пишет портал «Дни. ру».

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

По данным источника, артистка приобрела особняк стоимостью 35 млн рублей. Общая площадь дома составляет 250 квадратных метров, а сам объект находится в одном из элитных районов города.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сарик Андреасян назвал отличие Comedy Club от КВН. По мнению режиссёра, шоу Comedy Club стало популярнее КВН, потому что «КНВ выходил раз в три месяца, а Comedy Club каждую неделю».