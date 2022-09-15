Ижевск, 15 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести в ДТП на трассе в Воткинском районе. Об этом сообщается в сообществе Госавтоинспекция Удмуртии в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

Авария произошла вечером 14 сентября на 8 км автомобильной дороги Воткинск-Кельчено. По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Hyunda, за рулем которого был 63-летний мужчина.

В результате ДТП смертельные травмы получил водитель Opel, водитель другого автомобиля и двое пассажиров получили различные травмы. Отмечается, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту ДТП, которое произошло в Малопургинском районе 21 августа, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Водитель автомобиля ГАЗ из-за несоблюдения безопасной дистанции въехал во впереди идущий автомобиль ВАЗ-2121. После столкновения ВАЗ вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. В результате на месте происшествия от полученных травм скончалась 29-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ, водитель и семилетняя девочка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позже ребенок скончался в больнице.

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