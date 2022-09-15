Москва, 15 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Две баллистические ракеты «Точка-У», выпущенные киевскими войсками, сбиты в ЛНР и ДНР, сообщает Минобороны России 15 сентября в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Отмечается, что российские средства ПВО за сутки сбили 12 беспилотников ВСУ в ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Две баллистические ракеты «Точка-У» уничтожены у Перевальска в ЛНР и под Донецком. Сбиты 30 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, Херсона и села Трудовое Запорожской области.

Всего за период спецоперации российские военные уничтожили 293 самолёта и 155 вертолётов ВСУ, 1960 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3387 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5602 единицы специальной военной автомобильной техники.

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