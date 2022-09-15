Белград, 15 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Евросоюз разочарован решением МВД Сербии запретить проведение гей-парада в Белграде 17 сентября. Об этом заявил глава делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жиофре 15 сентября в Белграде после конференции на тему «Применение Европейской конвенции о правах человека — опыт и вызовы судов Центральной и Юго-Восточной Европы».

Various Анти-ЛГБТ

Европейский чиновник высказал надежду на то, что шествие все-таки будет проведено по плану, в мирной и безопасной обстановке, передает новостное агентство FoNet.

По его словам, «Европрайд» впервые проходит в одной из стран Юго-Восточной Европы, и поэтому было бы хорошо если бы гей-парад как важная составляющая недели «Европрайда» состоялся в Белграде.

Напомним, что в Белграде 12 сентября начались мероприятия в рамках «Европрайда». Тем не менее, МВД Сербии решил запретить шествие ЛГБТ-сообщества, запланированное на 17 сентября, так как опасается столкновений с гражданами, которые выступают против публичной пропаганды гомосексуализма.