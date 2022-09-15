Оренбург, 15 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Оренбурге в одном из многоквартирных домов обнаружена тротиловая шашка, сообщили 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе в Управлении Росгвардии по Оренбургской области.

Управление Росгвардии по Оренбургской области Тротиловая шашка

О потенциально опасной находке полицейских уведомила риелтор. Он нашёл подозрительный предмет в квартире, выставленной на продажу.

На место выезжали сотрудники группы инженерно-технического отделения ОМОН. Взрывотехники после осмотра сделали вывод, что шашка массой 200 граммов безопасна. У нее отсутствует детонатор. В настоящее время тротиловая шашка передана в полицию для дальнейшего разбирательства.