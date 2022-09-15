Нурлатский район, Татарстан, 15 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. После дорожно-транспортного происшествия с тремя погибшими в Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Об этом 15 сентября сообщает следственное управление СКР по РТ.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

По версии следствия, в ночь с 14 на 15 сентября компания из троих молодых людей двигалась по дороге «Кузайкино — Нурлат» на автомашине «Лада Приора». Водитель не справился с управлением транспортным средством и столкнулся с прицепом трактора, перевозившего сельхозпродукцию.

В результате ДТП погиб 29-летний водитель легковушки, а также два пассажира — братья в возрасте 17 и 25 лет.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии 36-летний водитель не справился с управлением квадроциклом и врезался в дерево. В результате двое мужчины скончались на месте, позже в больнице умер подросток.

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