Москва, , 13:31 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с составом на сентябрьский сбор команды и на товарищеский матч со сборной Киргизии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу

В окончательный список попали 28 футболистов, в том числе вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

В линии защиты будут выступать Даниил Хлусевич, Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Артём Макарчук («Сочи») и Сергей Бородин («Краснодар»).

Из полузащитников в команду вызваны Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой («Зенит»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян («Динамо»), Данил Глебов, Даниил Уткин («Ростов»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Никита Кривцов («Краснодар).

В нападении будут играть Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов») и Александр Соболев («Спартак»).

Напомним, с 19 по 22 сентября футболисты сборной России будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек, где 24 сентября проведут товарищеский матч с командой Киргизии.

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