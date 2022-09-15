Тбилиси, 15 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к мирному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Заявление она разместила 15 сентября в соцсети Twitter.

AP Photo, Mindaugas Kulbis Саломе Зурабишвили

«Грузия осуждает опасную эскалацию между двумя нашими соседями и друзьями, Арменией и Азербайджаном», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что для развития Кавказа нужен мир, что принесёт пользу населению в будущем. Ранее беспокойство по поводу событий на армяно-азербайджанской границе выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Стоит отметить, что с вечера 14 сентября Азербайджан и Армения договорились о перемирии. В первой половине 15 сентября бои на границе не возобновлялись.