Лондон, , 13:30 — REGNUM В то время, когда миллионы простых британцев гадают, где найти деньги на необходимые вещи, есть люди, которые стоят недосягаемо высоко для законов страны. Об этом 15 сентября пишет газета Guardian.

Принц Чарльз во время произношения речи ukhouseoflords

Новому королю Карлу III не придется платить ни пенни налога на наследство за огромное состояние, которое перешло к нему от матери — одной из богатейших женщин мира. Кроме того, по закону он не обязан платить и подоходный налог — он делает это добровольно. Причем такой порядок существует только с 1993 года, а в течение десятилетий до этого монархи вообще не платили налогов.

Когда об этом стало известно, общественный резонанс и гнев налогоплательщиков, которых попросили раскошелиться на ремонт Виндзорского замка, заставили королеву и ее старшего сына пересмотреть свои привычки. Тогдашний премьер-министр Джон Мейджор объявил о сделке в Палате общин. Он оправдывал отсутствие налога на наследство тем, что это сделано по «желанию народа». Народ, разумеется, никто не спрашивал.

Когда член парламента Деннис Скиннер спросил, какая часть королевских активов, которые в сегодняшних цифрах включают в себя Собственность Короны стоимостью 16 млрд фунтов стерлингов, герцогство Ланкастерское стоимостью 650 млн фунтов, а также поместья в Балморале и Сандрингеме, будет облагаться налогом, Мейджор разъярился. Он ответил, что только тот факт, что сегодня день рождения Скиннера, мешает ему ответить «в той грубой манере, в которой я в противном случае ответил бы на заданный мне смехотворный вопрос».

Однако Скиннер задал совершенно верный вопрос о том, насколько конституционная монархия подотчетна демократии. И реальный ответ заключается в том, что, несмотря на то, что пишут в учебниках, наша парламентская демократия остается подотчетной королевской семье. Как выяснили британские журналисты Роб Эванс и Дэвид Пегг, более 1000 законов были проверены королевой Елизаветой или тогда еще принцем Чарльзом до того, как предстали на рассмотрение парламента.

Один закон для короля-миллиардера Карла, другой для людей. Взыскание долгов для бедных, освобождение от налогов для богатых. Общество со всеми новейшими технологиями и достижениями, но все еще в тени средневекового феодализма.

Читайте ранее в этом сюжете: Король Карл III, Уильям и Гарри воссоединились для прощания с королевой