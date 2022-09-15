Ташкент, , 13:30 — REGNUM Страны Запада не держат своего слова. Об этом 15 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим коллегой из Ирана Ибрагимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Они хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают», — сказал глава Российского государства в ответ на слова иранского лидера о недоговороспособности США и неспособности ЕС держать своё слово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прилагает все усилия к тому, чтобы Иран стал полноправным членом ШОС.