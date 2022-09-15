Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Отношениями стратегического характера связаны Иран и Россия, заявил иранский президент Ибрагим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным 15 сентября.

Официальное интернет-представительство президента России Ибрагим Раиси

Он подчеркнул, что в Тегеране серьёзно настроены на развитие двусторонних отношений с Москвой. Сотрудничество может развиваться в политической, торгово-экономической, а также космической и воздушной сферах.

«Наши отношения не являются ординардными, они носят стратегический характер», — подчеркнул Раиси.

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