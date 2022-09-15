Белгород, , 13:26 — REGNUM Общественные обсуждения маршрутной сети Белгородской агломерации начинаются с 15 сентября в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Транспортное движение в Белгороде Belgorodstroy.ru

Предложения и замечания жителей власти выслушают 15 сентября в кинотеатре «Октябрь», 21 сентября в киноцентре «Русич», 23 сентября в Центре досуга микрорайона Крейда, в 29 сентября — в Доме офицеров.

К обсуждению привлекают и жителей ближайших пригородов — 16 сентября обсуждения состоятся в посёлке Майский, 22 сентября — в Разумном, 28 сентября в селе Стрелецкое и 30 сентября — в посёлке Северный.

Ожидается, что модернизированная маршрутная сеть заработает с 1 января 2023 года. Причём власти отказались от пересадочной модели с подвозящими пригородными маршрутами, поскольку она вызвала негативную реакцию жителей агломерации. Новая сеть на 80% сохраняет действующие маршруты, в микрорайоны ИЖС предлагают запустить четыре новых маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, о новой транспортной схеме Белгородской агломерации впервые заявили в 2019 году.