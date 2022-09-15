Уфа, , 13:24 — REGNUM Военнослужащий Марсель Муллагалеев посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО © Министерство обороны России

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

Сообщается, что в деревне Камаево Бакалинского района прощались с военнослужащим Марселем Муллагалеевым, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории б. УССР.

Отмечается, что в траурной церемонии принял участие председатель госсобрания региона Константин Толкачев.

«Мы провожаем в последний путь нашего земляка, бесстрашного защитника Отечества, настоящего героя. Марсель Фанисович один из тех ребят, которые отдали свою жизнь за Россию и за мир на Донбассе. Уверен, дело, за которое погиб наш земляк, будет доведено его товарищами до конца. Великая миссия наших вооруженных сил по избавлению мира от фашизма и нацизма завершится победой!» — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, указом главы Башкирии Радия Хабирова Марсель Муллагалеев посмертно был награжден орденом генерала Шаймуратова.