Уфа, 15 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. ВоеннослужащийМарсель Муллагалеев посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что в деревне Камаево Бакалинского района прощались с военнослужащим Марселем Муллагалеевым, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории б. УССР.

Отмечается, что в траурной церемонии принял участие председатель госсобрания регионаКонстантин Толкачев.

«Мы провожаем в последний путь нашего земляка, бесстрашного защитника Отечества, настоящего героя. Марсель Фанисович один из тех ребят, которые отдали свою жизнь за Россию и за мир на Донбассе. Уверен, дело, за которое погиб наш земляк, будет доведено его товарищами до конца. Великая миссия наших вооруженных сил по избавлению мира от фашизма и нацизма завершится победой!» — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, указом главы БашкирииРадия Хабирова Марсель Муллагалеев посмертно был награжден орденом генерала Шаймуратова.