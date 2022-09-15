Оренбург, , 13:22 — REGNUM На территории Оренбургской области 15 сентября отменен режим ЧС межмуниципального характера. Соответствующий указ подписал губернатор, сообщили в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

травяной пожар ГУ МЧС по Оренбургской области

Напомним, спецрежим был объявлен со 2 сентября. Причиной стали крупные природные пожары на востоке Оренбуржья.

Серьезные пожары охватили, в частности, Кувандыкский и Гайский городские округа, Медногорск. В Адамовском районе огонь перекинулся на дома.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Оренбуржья ликвидировали крупный очаг природного пожара