Москва, 15 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Российский писатель Виктор Пелевин выпустит новую книгу KGBT+ 29 сентября 2022 года. Об этом сообщило издательство «Эксмо» в своём телеграм-канале.

Pelevin.nov.ru Виктор Пелевин

«Книга не только подарит вам несколько интересных вечеров, но и познакомит с аутентичными древними психотехниками, применение которых позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики», — сказано в сообщении. Отмечается, что новый роман выйдет как в физическом, так и онлайн-формате.

Напомним, в августе 2022 года портал «Год литературы» сообщил, что Виктор Пелевин впервые с 2003 года не выпустит новую книгу к началу осеннего сезона. Однако впоследствии выяснилось, что новый роман писателя всё-таки выйдет.