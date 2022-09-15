Ереван, , 13:20 — REGNUM Болшинство депутатов парламента Армении 15 сентября поддержало в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста для студентов, которые получили отсрочку от службы в армии. Трансляцию из зала заседаний ведёт пресс-служба законодательного органа.

Зал пленарных заседаний парламента Армении © Photolure

Предлагается верхнюю планку призывного возраста поднять с 27 до 28 лет. Проект закон представил на рассмотрение депутат от правящей партии «Гражданский договор» Ваграм Думанян. В документе также предлагается предоставить правительству права предоставлять отсрочку тем студентам, чьё обучение важно для интересов государства.

Законопроект поддержали 65 народных избранников.

Напомним, ранее в минобороны Армении предложили ввести положение, позволяющее желающим откупиться от прохождения срочной службы в армии.