Красноярск, , 13:20 — REGNUM В Красноярском крае за год (в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года) цены на потребительском рынке увеличились на 14,4%. С начала 2022 года цены выросли на 10%, за месяц — снизились на 0,8%. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в Красноярскстате.

Сахар Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

За год в крае из продовольственных товаров значительно подорожали мороженые кальмары (на 49,7%), маргарин (на 44,8%), натуральный кофе в зёрнах и молотый (на 44,3%), сахар-песок (на 41,1%).

Из непродовольственных товаров подскочили цены на отечественный аспирин (в два раза), спички (на 50,6%), дезодорант (на 50,4%), хозяйственное мыло (на 50%), одноразовые шприцы (на 49,5%), крем для рук (на 48%), школьные тетради (на 47,3%), туалетное мыло (на 47,2%), зубные щётки (на 43,1%). Шины для легковых автомобилей подорожали на 42,5%; зубные пасты — на 41,7%; легковые иномарки — на 41,2%; женские гигиенические прокладки – на 40,3%.

Из услуг значительно выросли в цене поездки в отдельные страны Средиземноморья (на 52,9%), ксерокопирование документов (на 51,7%), поездки в страны Закавказья (на 42,7%).

При этом снизились цены на «Ацетилцистеин» (на 36,2%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (на 34%), газовое моторное топливо (на 31,2%), металлочерепицу (на 26,1%). Свежая белокочанная капуста стала дешевле на 23,8%; лимоны — на 14,8%, свежие огурцы — на 15,8%.

Дешевле стали поездки в отдельные страны Средней Азии (на 23,5%), в отдельные страны Юго-Восточной Азии (на 22,6%), поездки в Белоруссию (на 14,6%) и на отдых в Египет (на 11,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области за 31 августа — 13 сентября отмечено подорожание сахара.

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