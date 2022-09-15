Саранск, , 13:20 — REGNUM Отопительный сезон в Саранске стартует с 15 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Игорь Асабин.

Отопление

Сначала тепло начнет подаваться в социальные учреждения — больницы, школы, детские сады. В течение нескольких дней в соцобъектах включится отопление. Параллельно теплоноситель начнет поступать в жилые дома и офисные здания, затем — на предприятия.

Из-за технических условий подача тепла будет происходить по графику, в случае возникновения проблем на сетях специалисты будут оперативно их устранять.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее отопительный сезон в столице Мордовии начался 20 сентября. В 2020 году подачу отопления начали с 25 сентября. В 2019 году отопительный сезон был начат 24 сентября.