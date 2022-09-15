Ярославль, 15 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области женщина заявила, что её 14-летнего сына избил администратор сетевого магазина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала мать подростка Ольга Шебалкова.

Pixabay.com Избиение

«Сын, задыхаясь, позвонил мне, говорит, что его избили. Оказалось, что администратор магазина выбежал за вором. Не доказано, воришка ли это был на самом деле, но он его избил. Мой сын шёл по улице и попытался поднять человека с земли. За это и поплатился. Сотрудник повалил моего сына, заломал ему руки, положил лицом на асфальт и тянул за капюшон. В обзор камер с соседнего магазина попало лишь то, как мужчина повалил ребёнка, и сын протянул ноги на земле», — рассказала Ольга Шебалкова.

По словам Ольги, сотрудники магазина никак произошедшее не объяснили.

«Работницы соседнего магазина рассказали, что мужчина неадекватный, часто нападает на людей», — добавила мать мальчика.

Ольга Шебалкова уже написала заявление в полицию. Сейчас семья подростка ищет свидетелей произошедшего. Полиция проводит проверку.

В УМВД России по Ярославской области факт заявления со стороны мамы подтвердили.

«Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.