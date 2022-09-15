Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Россия прилагает все усилия к тому, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 15 сентября на встрече с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на полях саммита ШОС.

kremlin.ru Встреча Путина и Раиси

Российский лидер отметил, что для присоединения Ирана к ШОС осталась последняя формальность. Иран становится членом большой, серьёзной и авторитетной международной организации, это поддержали партнёры по ШОС.

«Мы делаем всё для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества», — сказал Путин.

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