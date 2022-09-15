Грозный, , 13:16 — REGNUM Российским регионам следует инициировать «самомобилизацию», считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Mil.ru

В личном телеграм-канале он написал, что федеративное устройство России позволяет регионам становиться инициаторами начинаний.

По мнению Кадырова, субъектам России не следует ждать объявления военного положения или отсиживаться в ожидании спецоперации. При этом поддержка не должна ограничиваться выступлениями или «банальными автопробегами».

«Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев, — отметил глава республики. — Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия!»

Он отметил, что данный механизм позволит задействовать искренних патриотов без общей мобилизации и выполнить задачи спецоперации в короткий срок.