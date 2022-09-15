Орел, 15 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Проверки всех предприятий, расположенных в промзоне Северного района Орла проведёт прокуратура после жалоб жителей на удушающие «ароматы». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства по итогам встречи сотрудников прокуратуры с инициативной группой жителей 14 сентября.

Пресс-служба прокуратуры Орловской области Встреча в прокуратуре

На встречу пригласили жителей, ранее пожаловавшихся в соцсетях на сильный неприятный запах на улице и в домах. Помимо представителей прокуратуры, во встрече приняли участие представители правительства региона, контрольных и надзорных органов, представители предприятий, которые работают в данном районе.

Ранее после жалоб жителей и прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы в отношении ООО «Орловский асфальт», деятельность предприятия приостанавливалась по решению суда. После проведения модернизации оборудования суд удовлетворил просьбу о досрочном разрешении на возобновление работы. Сейчас завод работает. Однако, говорят жители, после того, как предприятие восстановило работу, они снова почувствовали неприятный запах в своих квартирах, появились проблемы со здоровьем. При этом на территории промзоны производством асфальта занимается ещё ряд предприятий.

Заместитель прокурора области поручил провести проверку соблюдения природоохранного законодательства в отношении всех предприятий и организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории промышленной зоны. Фактическое устранение нарушений законодательства остается на контроле прокуратуры Орловской области.