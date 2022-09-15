Самарканд, Узбекистан, , 13:15 — REGNUM Благодаря поддержке верховного лидера Ирана Али Хаменеи продвигаются многие совместные проекты России и Ирана. Об этом 15 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей встречи со своим коллегой из Ирана Ибрагимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Помню, как верховный лидер Ирана принимал нас тепло в Тегеране недавно, благодаря его поддержке многие проекты двигаются», — сказал он.

Также президент РФ отметил, что российская сторона заинтересована в поддержке Хаменеи и в дальнейшем, и попросил передать ему самые наилучшие пожелания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день развитие отношений между Россией и Ираном идёт по всем векторам.