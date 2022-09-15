Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Благодаря поддержке верховного лидера Ирана Али Хаменеи продвигаются многие совместные проекты России и Ирана. Об этом 15 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей встречи со своим коллегой из Ирана Ибрагимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Помню, как верховный лидер Ирана принимал нас тепло в Тегеране недавно, благодаря его поддержке многие проекты двигаются», — сказал он.

Также президент РФ отметил, что российская сторона заинтересована в поддержке Хаменеи и в дальнейшем, и попросил передать ему самые наилучшие пожелания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день развитие отношений между Россией и Ираном идёт по всем векторам.