Многие проекты РФ и Ирана двигаются благодаря поддержке Хаменеи — Путин
Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Благодаря поддержке верховного лидера Ирана Али Хаменеи продвигаются многие совместные проекты России и Ирана. Об этом 15 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своей встречи со своим коллегой из Ирана Ибрагимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Помню, как верховный лидер Ирана принимал нас тепло в Тегеране недавно, благодаря его поддержке многие проекты двигаются», — сказал он.
Также президент РФ отметил, что российская сторона заинтересована в поддержке Хаменеи и в дальнейшем, и попросил передать ему самые наилучшие пожелания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день развитие отношений между Россией и Ираном идёт по всем векторам.