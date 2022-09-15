Пенза, , 13:36 — REGNUM Понижение класса пожарной опасности и установление дождливой погоды позволило отменить ограничение на посещение лесов в Пензенской области. Об этом 15 сентября сообщает региональный минлесхоз.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

При этом на территории Пензенской области по-прежнему действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан предусмотрен штраф в размере до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юрлиц — до 400 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 18 августа было усилено патрулирование лесных территорий. Действовало ограничение на проведение культурно-массовых мероприятий, проезда транспорта в лес.

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