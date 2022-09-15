Кабул, 15 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Каландар Ибад, министр здравоохранения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на пресс-конференции сообщил о результатах своей поездки в Иран и сказал, что были заключены соглашения об упрощении выдачи медицинских виз, повышении квалификации медицинских работников, модернизации банков крови, увеличения возможностей в области трансплантации органов. Об этом сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним».

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По вопросу повышения квалификации медицинского персонала, он назвал это насущной потребностью, и добавил, что посетил медицинские учебные центры, и органы здравоохранения Ирана обязались сотрудничать с афганскими врачами, чтобы набирать их по профильным специальностям на обучающие программы.

«Мы достигли соглашения с Ираном в различных секторах. Среди них подключение медицинских центров Афганистана к онлайновой медицинской библиотеке, увеличение возможностей детской кардиохирургии и борьбы с раком», — добавил он.

«Скоро будет завершено строительство двух больниц в Кабуле и Бамиане, оснащённых передовым медицинским оборудованием, и их ввод в эксплуатацию ожидается в ближайшее время», — сообщил министр здравоохранения.

Ибад также призвал отечественных и иностранных инвесторов вкладывать средства в сектор здравоохранения, особенно в производство лекарств в Афганистане.