Грозный, 15 сентября 2022, 13:14 — REGNUM Каждый руководитель российского региона мог бы подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев, сообщил 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он напомнил, что Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация», отметил Кадыров.
Кадыров добавил, что вопрос решения задач спецоперации «можно было бы закрыть в самый короткий срок и без объявления мобилизации».